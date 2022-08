Erről tanúskodik, hogy szinte hetente kapunk tájékoztatást ilyen ügyekben történt vádemelésekről. A megyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba által ismertetett első történet főszereplője, egy 37 éves zalaegerszegi férfi 2021. június 12-én délután indult útnak segédmotoros kerékpárjával a megyeszékhelyen. Ebben az sem tartotta vissza, hogy előtte kábítószernek számító amfetaminport fogyasztott, a jármű vezetéséhez engedélye nem volt, ahogy felelősségbiztosítást sem kötött a kétkerekűre, amelynek műszaki állapota sem felelt meg az előírásoknak. A férfi délután fél öt körül a Platán soron haladt, de oly bizonytalan módon, hogy ez feltűnt a rendőröknek, ezért megállították ellenőrzésre. A férfi ellen kábítószer birtoklása, valamint a bódult állapotú járművezetés miatt emelt vádat az egerszegi járási ügyészség.

A másik történet 36 éves, vádlottá lett főszereplője, egy becsehelyi férfi 2020 nyarán marihuánát és amfetamint vásárolt, amiből fogyasztott is. Ez ki is derült, amikor július 19-ére virradó hajnalban Keszthelyen Madách utca és Csárda utca kereszteződésénél a rendőrök ellenőrzésre megállították az általa vezetett Suzuki Alto személygépkocsit. A férfinél ekkor 1,3 gramm marihuánát és közel két gramm amfetamint találtak, a laborvizsgálat pedig kimutatta nála a drogok fogyasztását. A következő év májusában a férfit a keszthelyi bíróság hat hónapra eltiltotta a közúti járművezetéstől, ám őt ez nem tartotta vissza, így történhetett, hogy az általa vezetett Suzuki Alto személygépkocsit Nagykanizsán a Csengery utcában megállították a rendőrök 2021. szeptember 10-én délután. A rendőrök ez alkalommal is találtak marihuánát és amfetamint, a kocsijából került elő két grammnyi, a tőle levett minták pedig igazolták nála a drogok fogyasztását.

A megállapított tényekre tekintettel a kanizsai járási ügyészség a férfi ellen az eltiltás hatálya alatt, bódult állapotban elkövetett járművezetés, valamint kábítószer birtoklása miatt emelt vádat.