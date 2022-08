A 43 éves, büntetlen előéletű, nagykanizsai férfi és élettársa 2021 augusztusában szakítottak, amit a férfi nem tudott elfogadni, ezért a kapcsolatuk helyreállítása érdekében rendszeresen kereste volt párját telefonon és személyesen. A férfi 2022. január 1. és március 7. között 2369 SMS-t küldött a nő mobiltelefonjára, ezen kívül 3073 alkalommal fel is hívta. Mindezek mellett rendszeresen megjelent a volt párja lakásánál, és ittas állapotban többször trágár szavakkal szidalmazta is. A nő emiatt komolyan tartott volt párjától, és félt már kimozdulni a lakásából is. A fenyegetettsége miatt a nőt egyik kollégája többször hazavitte gépkocsijával munka után. Erről tudomást szerzett az elhagyott férfi, ezért 2022 februárjától kezdődően féltékenységében már fenyegetni kezdte volt párja munkatársát is. A férfit személyesen és üzenetekben is többször megfenyegette, hogy megveri, megöli. Ennél is többre ragadtatta magát a féltékeny férfi 2022. április 21-én este. Ekkor is hazavitte a nőt a kollégája, aki utána a gépkocsival a lakásához hajtott, ahol a parkolóban már várta őt a féltékeny férfi, futva indult az autó felé, kiabált, és megöléssel fenyegette meg vélt vetélytársát, aki jobbnak látta elhajtani, majd pedig rendőri segítséget kért, feljelentést tett, ahogy egyébként a nő is.

A megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője, dr. Jánky Judit közlése szerint a férfi ellen a Nagykanizsai Járási Ügyészség zaklatás miatt emelt vádat.