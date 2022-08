A megyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba közlése szerint az 1964-ban született, Lentiben élő férfi 2017-ben autóbalesetet szenvedett, ezt követően családtagjaival feszült, rossz viszonyba került, gyakran viselkedett agresszíven velük szemben, ami a szidalmazás, fenyegetőzés mellett tettlegességben is megnyilvánult. A férfi 2022. március 8-án otthon tartózkodott, amikor 17 óra körül hazaérkezett fia, akit az apja felszólított, hogy gyújtson be a kazánba. A fiú azonban fáradtsága miatt a kérésnek nem tett eleget, hanem ehelyett 12 éves húgához ment a szobájába, ahol a lány hosszabbítós hősugárzóval fűtött. Az apa felindulva azon, hogy kérését figyelmen kívül hagyta a fia, utánament a lány szobájába és fiát távozásra szólította fel, majd kiment a szobából. A fiú ekkor felállt, hogy megnézze, mit csinál az apja, majd testvére szobaajtaját becsukta. Az apa pár perc elteltével visszatért, majd hirtelen támadt felindultságában a konnektorból kitépte a háromméteres hosszabbítót, a hősugárzóra pedig rá akart taposni. A fiú ezt megakadályozandó leguggolt, a hősugárzót a kábelénél fogva kihúzta a neki háttal álló apja lába között, mire az apja megfordult, és az éppen felálló fia háta mögött állva a kábelt a nyaka köré tekerte, annál fogva a falhoz tolta, és fojtogatni kezdte a fiát, aki ekkor védekezésképp megpróbálta magától eltolni támadóját. Eközben mindketten nekiütköztek a szekrénynek, majd a fiú annak érdekében, hogy a fojtásból szabaduljon, ököllel az apja hasára és szájára ütött. Ennek hatására ő el is engedte a hosszabbítót, a fiú pedig kifutott a szobából. A fiú a bántalmazásban nyolc napon belül gyógyuló zúzódást, hámsérülést szenvedett, ugyanakkor fennállt a súlyosabb sérülések bekövetkezésének veszélye, aminek elmaradása csak a véletlenen múlt.

A Lenti Járási Ügyészség súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a férfi ellen.