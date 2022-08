Zala megyében ebben az évben a nagykanizsai volt a nyolcadik ilyen jellegű jelzés, korábban Türjére négyszer (!), Zalaapátiba, Hévízre, Keszthelyre pedig egyszer-egyszer vonultak a tűzoltók – hiába. A szándékosan megtévesztő bejelentők a telefonhívásuk pillanatában tudatában voltak annak, hogy nem áll fenn tűzeset vagy baleset az általuk jelzett helyen, ennek ellenére bejelentést tesznek, melyre tűzoltóerők indultak a megye különböző pontjairól.

A kárhelyparancsnokok azonban a helyszínekre érve szembesültek az említett esetekben, hogy se tűz, se tűzre utaló jel, se baleset nem történt. Azaz szándékos megtévesztés történt.

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy azok, akik „játéknak” vagy „viccnek” tekintik a segélyhívó vonalakat, csúnyán pórul járhatnak. A 2012. évi II. törvény alapján szabálysértést követnek el azon személyek, akik tűzoltásra vagy a műszaki mentésre vonatkozóan szándékosan megtévesztő jelzést adnak. Az elkövetők rendőrségi eljárás elé néznek, és szándékos megtévesztésük miatt nem csak pénzbüntetéssel, hanem elzárással is sújthatók. Ráadásul a büntetés mellett a tűzoltók vonulásának költségeit is a betelefonálóval fizettetik meg. A vonulás költségeinek teljes megfizetésére kötelezik azt is, aki által fenntartott tűzjelző berendezés gondatlanságból kifolyólag generált téves tűzátjelzést a katasztrófavédelem irányába.

Javában tart a fűtési szezon és általánosságban elmondható, hogy ebben az időszakban emelkedik a lakástüzek száma, hiszen egyre többet tartózkodunk otthonainkba. Éppen ezért a megtévesztő jelzések adott esetben komoly tűzoltói erőket vonhatnak el azokról a helyekről, ahova tényleg valós beavatkozásra érkeznének a zalai lánglovagok. Így, amikor akár másodperceken is múlhatnak emberi életek egy káresetnél, lehet, hogy pont egy ilyen jó „mókának” tűnő szabálysértés miatt nem tudják a tényleges munkájukat végrehajtani a tűzoltók, közölte a katasztrófavédelem.

Fontos hangsúlyozni tehát, hogy aki indokolatlanul hívja a 112-es segélyhívó vonalat, az szabálysértést követ el!

Forrás: KATVÉD