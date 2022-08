A 2022. február 5-én este történtekről a megyei főügyészségi sajtószóvivő, dr. Pirger Csaba adott tájékoztatást. E szerint aznap este a pölöskefői művelődései házban polgárőrök tartottak gyűlést, ahová nevelőapját elkísért egy kiskorú lány, a gyűlésen részt vett egy 1950-ben született helybeli férfi is.



Többen alkoholt fogyasztottak, a 72 éves férfi a lányt is megkínálta, ám ő azt nem fogadta el. A gyűlés negyed tíz körül ért véget, ekkor a nevelőapa hazakísérte egy ismerősét, visszaérkezéséig a lányt ott maradt az idős férfi és még egy személy társaságában a művelődési háznál. A nevelőapa előzőleg a 72 éves férfival megbeszélte, hogy a sportklub helyiségébe még átmennek iszogatni. Miután a nevelőapa visszaérkezett már csak hárman maradtak a sportklub helyiségénél, amit az idős férfi nyitott ki, és az ekkor még sötét épületbe a kislánnyal együtt ment be, mert a nevelőapa kint cigarettázott. Az idős férfi a sötét folyosóra belépő gyerek arcára puszit adott, majd közölte vele: „adna még sokat”. Pár pillanattal később pedig az utcai világítástól félhomályos folyosón az idős férfi megmarkolta kislány jobb mellét, miközben a gyereket magához szorította és azt mondta neki, hogy szereti. A férfi viselkedésétől megriadó és sírva fakadó, felzaklatott lány kiszabadult a szorításból, kiment az épületből, és elmondta történteket a nevelőapjának, ám ő az elfogyasztott alkohol hatása miatt a lány többszöri közlése ellenére sem fogta fel, mi történt, ezért a gyerek elfutott, közben telefonon beszámolt édesanyjának az inzultusról. Az anya ezt követően beszélt férjével, aki értesítette a történtekről a rendőrséget.

A Nagykanizsai Járási Ügyészség emberi méltóságot sértő szeméremsértés vétsége miatt emelt vádat az idős férfi ellen.