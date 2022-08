A nemrég vádemelésig jutott történet részleteit dr. Pirger Csaba, a megyei főügyészség sajtószóvivője osztotta meg lapunkkal. E szerint egy 1992-ben született zalaegerszegi férfi 2022. január 8-án délelőtt a megyeszékhelyen egy Kovács Károly téri áruház drogériai részlegén letépte az áruvédelmi csipogókat több a termékről, majd a közel húszezer forint értékű árut a ruhájába rejtette, és fizetés nélkül távozott. A lopásra nem sokkal később, a kamerafelvételek visszanézésekor derült fény. A férfi egy héttel később 26 éves élettársa társaságában tért vissza az áruházba, ahol a lopás miatt az üzletvezető hozzájuk lépett, hogy az elvitt áruk értékét visszakövetelje. Ezt hallva a pár távozni akart az áruházból, ezért az üzletvezető a férfit a ruhájánál fogva kívánta visszatartani, amíg a rendőrséget kiértesítik. A nő ekkor azonban az üzletvezetőre támadt, a ruhájánál fogva rángatni kezdte, ököllel tarkón ütötte, aztán a bántalmazásba bekapcsolódott a lebukott tolvaj is. A dulakodásban a nő kétszer belerúgott az üzletvezetőbe, megtépte a haját is, az áruházból való távozásukkor pedig le is köpte. A pár a dulakodás közben folyamatosan kiabált, trágár mód sértegette az üzlet vezetőjét, egyebek mellett kínai kutyának nevezték.

Az üzletvezetőnek 8 napon belül gyógyuló sérüléseket okozó támadásnak több vásárló és eladó is szemtanúja volt, a hangoskodást, a dulakodást az áruház emeleti részlegén is hallani lehetett, ráadásul botrányos viselkedésüket rövid ideig az áruház bejáratánál, az utcán is folytatták, majd távoztak. Mindez alkalmas volt arra, hogy az üzletben tartózkodókban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen.

A történtekre tekintettel a Zalaegerszegi Járási Ügyészség lopás és garázdaság vétsége miatt emelt vádat.