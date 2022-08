A helyszínre a zalakarosi hivatásos tűzoltók vonultak, akik a szomszédos – hasonló méretű – rakatot megvédték attól, hogy a lángok arra is átterjedjenek. A munkálatokba a tűzoltók erőgépet is bevontak, amellyel az izzó bálákat széthúzták, hogy azokat el tudják oltani, számolt be az esetről a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság.