A Zalaegerszegi Törvényszék közlése szerint az ügyfelek gyors, szakszerű és kulturált – személyes, telefonos, valamint elektronikus – kiszolgálásának biztosítása, illetve az egyes kezelőirodák tehermentesítése érdekében 2017. augusztusban nyitotta meg ügyfélszolgálati irodáját az intézmény zalaegerszegi épületében. Az iroda az állampolgároknak, illetve a jogi képviselőknek egyablakos ügyintézésre ad lehetőséget a Zalaegerszegi Törvényszék és a Zalaegerszegi Járásbíróság előtt folyamatban levő polgári, büntető, munkaügyi, továbbá a civil szervezetekkel, egyesületi, alapítványi, továbbá végrehajtási, valamint a büntetés-végrehajtási ügyekben. Az átalános tájékoztatás mellett lehetőség van többek között iratbeadásra, iratbetekintésre, kérhetők másolatok, iratminták, tájékoztató anyagok, de befizetéssel kapcsolatos információkat és csekket is lehet igényelni. A járványhelyzet idején az iroda elsősorban telefonon nyújtott segítséget, mely telefonos tájékoztatás munkaidőben a 06-92-501-002-es telefonszámon továbbra is igénybe vehető, a nyitvatartás azonban az alábbiak szerint változik: hétfő, szerda, péntek: 8:00-11:30, kedd, csütörtök: 13:00-15:30. Az ügyfélszolgálati iroda szolgáltatásairól részletesebb információk találhatók az interneten is.