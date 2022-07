A megyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba közlése szerint az 1985-ben született alsópáhoki férfi öt éven át, 2018 november végéig tartó élettársi kapcsolatából 2014 novemberében született egy kisfiú. A család az anya hévízi házában lakott, ahonnan a férfi a kapcsolatuk megromlása miatt elköltözött szüleihez Alsópáhokra. Ezt követően a gyermek felváltva volt szüleinél, ám az apa a megállapodásuktól eltért, ezért a helyzet rendezésére 2020 júliusában az anya pert indított. A bíróság két ideiglenes intézkedést is hozott augusztusban, ami után a szülők közötti viszony még jobban elmérgesedett.



Ilyen előzményeket követően 2020. augusztus 31-én délelőtt az apa megjelent a hévízi óvodában, hogy gyermekét elvigye, amit két óvónő akadályozott meg, de a férfi nem tágított, végül rendőri intézkedést kértek, és csak ekkor távozott az apa. A férfi ezt követően szeptemberben négy alkalommal is engedély nélkül ment be az óvodába, szidalmazta az ott dolgozókat, kiabált velük, igyekezett megfélemlíteni őket. Az egyik alkalommal, szeptember 11-én megint rendőri segítség kellett kérni vele szemben. Viselkedésére tekintettel az apát kitiltották az óvodából, ami nem tartotta őt vissza, mert november 13-án reggel megint megjelent, hogy fiát elvigye, annak ellenére, hogy sem a gyermekkel történő kapcsolattartásra nem volt időpontja, sem a gyermek elviteléhez nem volt joga. Az óvónő igyekezett is ebben megakadályozni, de a férfi az eléje álló pedagógust belökte a csoportszobába, majd így bejutva a helyiségbe a gyermekét felkapta és kivitte az öltözőbe. A vezető óvónő is próbálta megakadályozni a gyermek elvitelét, ekkora az apa többször meglökte a pedagógust és megfenyegette. A vezető óvónő ezt követően az épület ajtóit kívülről bezárta és értesítette a rendőrséget.



Hasonlóan fenyegetően, agresszíven viselkedett az apa a családsegítő szolgálat munkatársaival szemben is, amikor a kapcsolattartás miatt a családsegítő központba ment. Két esetben rendőri intézkedést is kértek a viselkedése miatt.



A férfi erőszakra ragadtatta magát volt párjával szemben is. Ez történt 2020. szeptember 21-én délután Hévízen, a Sugár utcai játszótéren is, ahol megjelent az apa és erőt alkalmazva, az anya tiltakozásával nem törődve, felvette a gyermeket, majd hazugnak nevezte és megfenyegette az anyát. Ezután pedig arról faggatta a fiát, szereti-e őt, majd a számára megfelelő választ hallatán letette és távozott.



A férfi nem fogta vissza magát a gyermekkel szemben sem. Sajátos nevelési nézeteiből adódóan nem engedte, hogy fia az óvodai ünnepségeken részt vegyen. Megesett, hogy a hatéves fiút a hévízi zsilipnél a mély vízbe ugráltatta, amikor pedig a gyermeknek nem volt hajlandósága a küzdősportedzésekhez, akkor kedvenc játékait összetörte, széttépte, kidobta.



A Keszthelyi Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és kiskorú veszélyeztetésének bűntette, valamint könnyű testi sértés vétsége miatt emelt vádat az apa ellen.