A zalakarosi ünnepségen a testvérvárosok delegációi (köztük önkéntes tűzoltók) is részt vettek. Köszöntőt mondott és felidézte az önkéntesek múltját Novák Ferenc polgármester, és külön köszöntötte Szakál Tibort, a Zalakaros ÖTE elnökét, és Szörcsök Szilárd parancsnokot, aki hivatásos tűzoltó is egyben. Zalakaroson 2010 óta katasztrófavédelmi őrs működik, vagyis az önkéntesek mellett hivatásos tűzoltók is szolgálják a környék biztonságát. A jubiláló szervezetet Tóth Ferenc, a Zala Megyei Tűzoltó Szövetség alelnöke is köszöntötte. Az eseményen egy 1932-ben a helyi egyesületnek adományozott Szent Flórián képet (melyet restauráltak) áldott meg az ünnepségen jelen lévő dr. Háda László plébános és Bertók Dániel református lelkipásztor.

Reziben is volt ok az örömre, hiszen a fiatal egyesület – melyet 2012 júliusában alapítottak – fontos mérföldkőhöz érkezett. Az egyesület II. számú megállapodást kötött a Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel. Az egyesület tevékenysége kiterjed más tűzoltó szervezetekkel való együttműködésre, szakmai gyakorlatokra, versenyekre való felkészülésre, továbbá sport és kulturális rendezvényeken való közös részvételre. Az eseményen a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot képviselő dr. Tóth András tűzoltó alezredes oklevelet adott át munkájuk elismerésének jeléül az egyesület elnökék, Varga Jánosnak. A rendezvényen jelen volt a Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség részéről Angyal Péter tűzoltó alezredes és Gyalog László címzetes tűzoltó őrnagy is.

Forrás: KATVÉD