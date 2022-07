Ezt követően a kikelt, növekedésnek indult 31 tő kannabisznövényt az étterem tetőterében gondozta, tápoldattal öntözte, illetve növénynevelő lámpa segítségével biztosított fejlődésükhöz a megfelelő körülményeket. A rendőrség az étteremben 2021. május 17-én szemlét tartott, ennek során a tetőtér egyik szobájában megtalálták és lefoglalták az ott termesztett 31 tő, legfeljebb 25 centis kannabisznövényeket, valamint az nevelésükhöz használt lámpát. A lefoglalt növények kannabinoid vegyületeket, köztük delta-9-THC-t tartalmaztak, ez pedig kábítószer. A férfi mindezeken túl amfetamint tartalmazó speedport, valamint marihuánát is szerzett be ismeretlen személytől saját használatra, és ezeket el is fogyasztotta, amit az igazságügyi toxikológiai szakértői vélemény is igazolt.

A megyei főügyészségi sajtósszóvivő, dr. Pirger Csaba közlése szerint a Zalaegerszegi Járási Ügyészség termesztéssel elkövetett kábítószer birtoklásának bűntette miatt emelt vádat a zalaszentmihályi férfi ellen.

Kiemelt képünk illusztráció!