A megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője, dr. Jánky Judit három, nemrég vádemelésig jutott ilyen esetről adott tájékoztatást.

Az első történetben vádlottá lett 30 éves, korábban többszörösen büntetett nemesszalóki férfit a szabálysértési hatóság engedély nélküli járművezetés miatt négy hónapra eltiltotta a közúti járművek vezetésétől. Ennek ellenére 2022. április 27-én reggel nyolc óra tájt Opel Corsa gépkocsijával útnak indult, de Zalaapátiban a Jókai utcában a rendőrjárőrök ellenőrzésre megállították. A férfit feljelentették, ő azonban nem zavartatta magát, amit bizonyít, hogy pár órával később, dél előtt nem sokkal Sármelléken újra rendőri ellenőrzésre intették le gépkocsiját. A férfi ellen a Keszthelyi Járási Ügyészség folytatólagosan elkövetett járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség miatt emelt vádat.

A másik ügy főszereplőjét, egy 27 éves dabronyi férfi 2022 májusában tiltották el a közúti járművezetéstől, ám még abban a hónapban, 26-án délután Pakod belterületén állították meg ellenőrzésre a rendőrök az általa vezetett gépkocsit. Járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétsége miatt emelt vádat ellene Keszthelyi Járási Ügyészség.

Szintén korábban eltiltotta a hatóság a járművezetéstől azt a budapesti 26 éves férfit, aki 2021. december 30-án Zalaegerszegen zenés mulatságon vett részt egy Kosztolányi utca étteremben. A rendezvényen összeveszett az egyik vendéggel, vélhetőleg ez sarkallta arra, hogy vitapartnere személygépkocsijának asztalon hagyott slusszkulcsát a magához vegye, majd furikázni induljon a városban. A Volkswagennel a Széchenyi tér közelében parkolt le, és itt találkozott össze az autó tulajdonosával, aki addigra észlelte a jármű eltűnését, és a keresésére indult. A budapesti fiatalember a slusszkulcsot a tulajdonos felszólítására visszaadta. Ennyivel azonban a történet nem zárult le, büntetőeljárás indult a fiatal férfi ellen, akit a jármű önkényes elvétele mellett azért is felelősségre vonják, hogy volán mögé ült, miközben 2021. január elejétől el volt tiltva a közúti járművek vezetésétől.

A helyettes sajtószóvivő fontosnak tartotta kiemelni, hogy mindhárom esetben az ügyész tárgyalás megtartására tett indítványt, mert a vádlottak személyes jelenléte nélkül nem érhető el, hogy a büntetésnek kellő visszatartó hatása legyen. Kitért arra is, hogy ilyen esetekben az elkövető vétség miatt 1 évig terjedő börtönbüntetésre is számíthat, ha pedig a közúti járművezetéstől eltiltásra büntetőeljárásban került sor, akkor bűntett miatt 3 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.