A nem mindennapi eset részleteit dr. Pirger Csaba, a megyei főügyészség sajtószóvivője osztotta meg szerkesztőségünkkel.

Eszerint a történtek miatt vádlottá lett 1966-ban született békéscsabai férfi telefonon beszélte meg szíve hölgyével, hogy az addigi párját a nő elhagyja, és vele köti össze az életét. Történt ez 2021. december 3-án, amikor a nő egy nemesnépi szállodában töltötte idejét élettársával. Ide érkezett meg késő este a békéscsabai férfi, akit egy munkatársa gépkocsival fuvarozott át az országon, majd ő vissza is indult. A szerelmes férfi az apartman földszintjén beszélgetett a nővel, miközben vetélytársa az emeleti szobában aludt. Abban állapodtak meg a nő javaslatára, hogy a másik férfi Volkswagen Touareg személygépkocsiját elviszik, azzal utaznak vissza Békéscsabára. Ehhez a szöktetésre érkező férfi eltette a gépkocsi indítókulcsát, forgalmi engedélyét, továbbá vetélytársa 80 ezer forintját is. Kiment a parkolóba, beindította a gépkocsit, ám a hölgy nem érkezett meg, mert párja közben felébredt a szobában, és ekkor a nő úgy határozott, mégsem utazik el Békéscsabára új életet kezdeni. A csalódott férfi ettől ingerült lett, és elhajtott az autóval. Ezután a nő és párja többször is felhívták telefonon, hogy rávegyék, vigye vissza a gépkocsit, ám nem jártak eredménnyel. A csalódott férfi Zalaegerszegre autózott, és egy Kossuth utcai parkolóban hagyta az autót, hajnalban pedig Budapestre utazott. Másnap este azonban visszatért Zalaegerszegre, és a gépkocsi tulajdonosának elárulta, hol találja meg a Volkswagent, ezt bejelentette a rendőrségre is, a pénzből pedig rövid úton 31 ezer forint visszakerült tulajdonosához.

A Lenti Járási Ügyészség jármű önkényes elvétele, valamint kisebb értékre, közokirat egyidejű elvételével elkövetett lopás bűntette miatt emelt vádat a békéscsabai férfi ellen.

