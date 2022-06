A megyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba által ismertetett első történet főszereplője, egy 1981-ben született zalaegerszegi férfi 2020. február 18-án megjelent a kormányhivatal családtámogatási osztályának ügyfélszolgálatán, hogy a magyar nyelvet nem ismerő, korábban Svédországban élő féltestvérének segítsen az általa megigényelni kívánt családi pótlék és gyermekgondozást segítő ellátás ügyintézésében. A kitöltött nyomtatványon a 39 éves férfi a családi pótlék folyósításához a saját bankszámlaszámát adta meg. Az eljárásban 2020. április 15-án újabb kérelmet töltöttek ki, és erre is a 39 éves férfi bankszámlaszáma került. Mindezek alapján a kormányhivatal a féltestvér kiskorú gyermekei után 2020 februárjától fél év alatt 574 ezer forintot utalt. Erről a pénzről a csalárd férfi nem szólt, hanem felvette, és saját céljaira fordította. A Zalaegerszegi Járási Ügyészség folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűntette miatt emelt vádat a rokon ellen.



A másik esetben egy 1986-ban született nagykanizsai férfi a testvére adataival élt vissza. Történt, hogy 2022. február 6-án este Nagykanizsán a Hevesi utcában Seat Toledo típusú személygépkocsival közlekedve a rendőrjárőr igazoltatta. A férfi élettársát és két kiskorú gyermekét szállította, de a gyermekek nem az előírt biztonsági ülésben utaztak, ezért a sofőrt helyszíni bírsággal sújtották. Az intézkedéskor okmányait bemutatni nem tudta, személyi igazolványa nem volt nála, vezetői engedélyét 2021. szeptember 30-án elvették, mert bódult állapotban ült volán mögé. A férfi ekkor testvére adatait adta meg, a helyszíni bírság nyomtatványát is a nevében írta alá. Egy hónappal később, március 5-én délben Nagykanizsán a Zemplén utcában megint megállították autóját. A családját fuvarozó férfi újból testvére adatait diktálta be a járőröknek, de ők szóltak neki, hogy valótlanok az adatok, mire a férfi bevallotta, hogy testvére adatait adta meg.



A Nagykanizsai Járási Ügyészség közokirat-hamisítás bűntette és hamis vád vétsége miatt emelt ellene vádat.