Az eset 2021. május 10-én délelőtt kilenc óra tájt Ligetfalva határában történt, ahol fákat termeltek ki. Itt egy 47 éves újudvari férfi munkagéppel árkot ásott, hogy a fakitermelés munkaterületén felgyülemlett esővizet elvezesse. Eközben azonban nem vette észre a földbe lefektetett gázvezeték helyére figyelmeztető sárga műanyag szalagot, sem közelben elhelyezett, szintén a gázvezeték nyomvonalára figyelmeztető műanyag jelző zászlót. Emiatt a géppel elszakította a z E.GAS Gázelosztó Kft. bő egy méter mélységben húzódó 110 centiméteres átmérőjű nagy-középnyomású gázvezetéket. Ennek következtében délelőtt tíz órától megszűnt a gázszolgáltatás Almásháza, Tilaj, Tilajújhegy, Ligetfalva és Zalacsány község 345 fogyasztójánál. Ez nem csak a lakosságot érintette, hanem közintézményeket is, ugyanis gázszünet lépett fel az önkormányzatnál, az orvosi rendelőben és az óvodánál.



A gázszolgáltató azonnal megkezdte a hiba elhárítását, aminek eredményeként 310 perc elteltével, negyed négy körül újra volt gáz a hálózatban.

A történtek miatt büntetőeljárás indult és vádat emelt a gépkezelő ellen az egerszegi járási ügyészség közérdekű üzem működésének gondatlan megzavarása miatt, ennek büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztés is lehet. Ilyen mértékű büntetésnél a törvény lehetőséget ad próbaidő kiszabására is akkor, ha a büntetés célja ezen intézkedéssel is elérhető. A bíróság erre látott lehetőséget a vádlott esetében is, akit bűnösnek mondott ki közérdekű üzem működése gondatlan megzavarásának vétségében és 2 év próbára bocsátotta, a történtek miatt kárt szenvedett E.GAS Gázelosztó Kft. polgári jogi igényét pedig egyéb törvényes útra utasította.