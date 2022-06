A nemrég vádemelésig jutott történet részleteit dr. Pirger Csaba, a megyei főügyészség sajtószóvivője ismertette. E szerint a 28 éves és 38 éves tatabányai férfi gyerekkoruk óta barátok voltak, autókereskedésből éltek, mindenhova együtt mentek, közösen üzleteltek, együtt vásároltak gépkocsikat, és adták tovább, a hasznon pedig osztoztak. A fiatalabb férfi speedet és marihuánát szerzett győri ismerősétől, akit a másik tatabányai férfi szintén ismert, néha tárgyalt is vele. A kábítószer-fogyasztó baráti kör tagja volt még egy nagykanizsai lakóhellyel bíró 38 éves sármelléki férfi is, aki 2021. augusztusban nem tudott drogot venni, ezért a 28 éves tatabányai férfi ígért neki segítséget a győri kapcsolatát latba vetve. A megállapodás szerint két kiló speedet vesz neki másfél millió forintért. A 28 éves tatabányai férfi 2021. augusztus 29-én Győrben vette át a kábítószert, majd másnap gyerekkori barátjával, társával gépkocsival Tatabányáról Nagykanizsára indultak, hogy a kábítószert átadják a sármelléki megrendelőnek. Délelőtt fél tíz körül érkeztek meg a Porsche Panamera személygépkocsival a nagykanizsai Smart Car Wash kézi autómosóba, ahová a sármelléki vevő Ducati motorkerékpárral gurult be. A vevő beszállt a személygépkocsi jobb hátsó ülésére, ekkor a 28 éves tatabányai férfi közölte vele, hogy a kábítószer a jobb első ülés mögött van fekete nylon zsákban. A vevő a zsákot megfogta, és belenézve látta a pakkokba csomagolt kábítószert. Ezt volt az a pillanat, amikor észlelte, hogy rendőrök érkeznek, ezért a zsákot megpróbálta a gépkocsiban előre dobni, a sofőr azonban visszaütötte hozzá a zsákot a hátsó ülésre.

A rendőrök két kilót meghaladó mennyiségű amfetamintartalmú port, valamint 99 gramm növényi törmeléket, marihuánát találtak az autóban. Ezen kívül a három férfitól nyolcmillió forintot meghaladó összegű készpénzt, valamint 1300 eurót, 200 svájci frankot, a kábítószer adagoláshoz, csomagolásához használatos eszközöket foglaltak le. Az is kiderült, hogy a sármelléki férfi annak ellenére közlekedett a Ducati motorkerékpárral, hogy a bíróság eltiltotta a közúti járművezetéstől.

A feltárt tényekre tekintettel a Zala Megyei Főügyészség társtettesként, jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette, továbbá a sármelléki férfi ellen még járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétsége miatt emelt vádat.