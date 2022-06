A megyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba közlése szerint a különös visszaesőnek minősülő, 1976-ban született nagykanizsai férfi korábbi szabadságvesztését letöltve kábítószer-kereskedésbe fogott. Ismeretlenektől szerezte be a különféle drogokat, amiket aztán autójában és bagodi lakóhelyén tárolt a csomagolóanyagokkal, mérlegekkel együtt. A vádirat megállapítása szerint 2019. november végétől bő fél éven át többeknek nem egy alkalommal adott el amfetamint, marihuánát változó (1-80 gramm) mennyiségben. A rendőrök a férfi által vezetett Hyundai személyautót 2020. november 7-én este a megyeszékhelyi Posta úton állították meg ellenőrzésre. Ekkor a járműből 202,5 gramm amfetamin került elő. Másnap a lakóhelyén a rendőrök további kábítószertartalmú anyagokat foglaltak le, ezek hatóanyaga meghaladta a a jelentős mennyiség alsó határának 153 százalékát. A szakértői vélemény szerint a férfi fogyasztotta is a drogokat. A megyei főügyészség jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt emelt vádat a különös visszaesőnek minősülő férfi ellen.

A másik történet vádlottja szintén nagykanizsai, az 1993-ban született nő 2019 augusztusa előtt kannabisztartalmú növényi ágvégződéseket, valamint közel fél kiló amfetamint, illetve kokaint tartalmazó port szerzett be, ezeket az élettársával közösen lakott kanizsai családi házban rejtette el. A rendőrség eljárást indított ellene, és az ingatlana megfigyelését észlelve a nő augusztus 1-jén este a lakóházból kihozta a kábítószer-tartalmú fehér porokat, növényi ágvégződést, valamint digitális mérleget és több száz gyorszáras tasakot, ezenkívül összerolnizva 4,4 millió forintot és 2 515 eurót és a melléképületekben elrejtette. A nyomozók mindezeket a helyszíni szemlén megtalálták és lefoglalták. Ezen túlmenően a rendőrök a nő lakóhelyéhez közeli, a Szent György utcai pincénél a melléképülethez közeli bokorban zacskóban 52 gramm nettó tömegű zöld színű növényi törmeléket is találtak. A lefoglalt porokban és növényi anyagban mért, becsült kábítószerek együttes mennyisége meghaladta a jelentős mennyiség alsó határát is, annak több mint kétszerese.

A Nagykanizsai Járási Ügyészség jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer birtoklásának bűntette miatt emelt vádat a fiatal nő ellen.