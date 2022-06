Lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást a Keszthelyi Rendőrkapitányság egy 46 éves balatonedericsi lakossal szemben. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított még 2020 nyarán összesen 33 balatongyöröki ingatlan területére ment be ahonnan élelmiszereket és szeszesitalt tulajdonított el, több esetben a gyümölcsfák termését is magával vitte. Az ingatlanoknál lévő épületekbe dolog elleni erőszakkal hatolt be.

A keszthelyi rendőrök adatgyűjtést követően elfogták, majd gyanúsítottként hallgatták ki a férfit, aki beismerte a terhére rótt bűncselekmények elkövetését. Az ügyben indított nyomozást a Keszthelyi Rendőrkapitányság a napokban befejezte és az iratokat vádemelési javaslattal megküldte az illetékes járási ügyészségnek.