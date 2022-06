Az esetről a megyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba adott tájékoztatást. E szerint a rendőrség kábítószer-birtoklás bűntette miatt folytatott eljárást egy 1997-ben született nagykanizsai férfival szemben, akinek Zrínyi utcai lakásában 2020. március 23-án kutatást akartak tartani a nyomozók. Csak a szülőket találták otthon, a 46 éves apa zárt ajtón keresztül szólt ki a becsengető rendőröknek, hogy covid-beteg, és a fia még nincs otthon. Ezt követően a rendőrök védőfelszerelésért visszamentek a szolgálati gépkocsihoz, és bő negyedóra múlva értek vissza. Ez idő alatt a rendőrök által keresett fiatalember telefonon beszélt a szüleivel, hogy a lakásban a számítógépe merevlemezét távolítsák el, amit a szülők megtettek, és a fiú csak azt követően tért haza, hogy apja értesítette a sikeres beavatkozásról.

A számítógép igazságügyi informatikai szakértőhöz került, aki megállapította, hogy a háttértárán olyan szoftvereket telepítettek, amelyek alkalmazásával nem látható a valódi IP-cím. A programok telepítési és futtatási helye pedig elárulta, hogy a számítógépen másik, a szakértői vizsgálatra át nem adott adathordozó is működött. Ezen kívül a szakértő megállapításait megerősítették a családtagok telefonbeszélgetéseit tartalmazó hangfájlok is. Mindezek eredményeként az 500 gigabájtos merevlemez lefoglalása is megtörtént, majd egy évvel a kutatás után, 2021. február 25-én.

Az ügyben bűnpártolás vétsége miatt emelt vádat a nagykanizsai járási ügyészség.