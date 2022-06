Délután, 14 óra 45 perckor Keszthelyen a Külső-Zsidi úton ellenőriztek egy 47 éves sármelléki férfit, majd szintén megállapították, hogy kapitányságuk körözését rendelte el, mivel a rá kiszabott 90 ezer forint pénzbírságot nem fizette meg. Őt is előállították, majd ezt követően be is fizette a büntetését.

Nemsokkal később, 15 órakor az egyenruhások Kisgörbő Kis utcában igazoltattak egy 44 éves helyi lakost. Az intézkedés során megállapították, hogy a férfit kapitányságuk körözi, mivel a rá kiszabott helyszíni bírságot nem fizette meg. Ezt követően a férfit előállították, majd a Vas-megyei Rendőr-főkapitányság fogdájába szállították.