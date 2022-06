A büntetőeljárásról dr. Pirger Csaba, a megyei főügyészség sajtószóvivője adott tájékoztatást. E szerint az 1987-ben született, román állampolgárságú férfi ez év március 23-án délután Keszthelyen egy Tapolcai úti ékszerboltba tért be és nyolc aranyékszert lopott el a nyitott vitrinből, amíg – ismeretlen helyen tartózkodó – társa elterelte az eladó figyelmét. A páros 1,8 millió forint kárt okozott. Ezt megelőzően két nappal Budapesten egy westendbeli ékszerboltból loptak el 1,2 millió forint értékű aranyláncot. A keszthelyi rendőrkapitányság a tettesek körözését rendelte el, ez alapján a 35 éves román férfit a múlt héten a csengeri határátkelőhelyen elfogták. A férfi a kihallgatásán elismerte a bűncselekmények elkövetését, arról is beszámolt, hogy az ékszereket Szatmárnémetiben 2800 eurórért zálogházban értékesítette, a pénzt társával elosztották. Mivel megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén újabb bűncselekményt követne el – hiszen ez történt rövid időn belül hazánkban –, és ezenkívül Németországban is körözik, mert a vagyon elleni bűncselekmények miatt rá kiszabott büntetését nem töltötte le, ezért indokolt vele szemben a legsúlyosabb kényszerintézkedés elrendelése. Az egerszegi járásbíróság nyomozási bírója az ügyészi indítványt elfogadva elrendelte a román férfi letartóztatását.