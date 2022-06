A történtek miatt vádlottá lett 22 éves pacsai nő 2021. május 17-én hívta fel a vele régóta szoros baráti kapcsolatban álló férfit, hogy közüzemi tartozás miatt nehéz helyzetbe került, és pénzre lenne szüksége. Felajánlotta, hogy a tulajdonában lévő VW Passat személygépkocsit 400 ezer forintért ért eladja neki. Cserébe a férfi fizesse ki a számlákat, a fennmaradó részt pedig készpénzben adja át neki. A régi kapcsolatra tekintettel az üzlet megköttetett, másnap délután Zalaegerszegen találkoztak, ekkor vízdíjtartozásra 100 ezer forintot vett át a nő, rá egy napra pedig a férfi befizette a 160 ezer forintos áramszámlát is, majd Pacsára utazott, hogy a gépkocsit átvegye. Ekkor a nő elárulta, hogy a gépkocsi tankja üres, ezért együtt mentek üzemanyagot vásárolni, majd pedig a férfi átadta a vételár fennmaradó részét, 140 ezer forintot. Az autót akkor nem tudta elvinni a vevő, mert a nő azt állította, hogy se a forgalmi engedély, se a törzskönyv nincs nála, ezért következő napra halasztották az adásvételi szerződés megkötését, az autó átvételét. Azon a napon azonban a nő nem felelt a férfi telefonhívásaira, üzeneteire, majd másnap már azt állította, hogy a gépkocsit eladta másnak. Ekkor viszont azzal állt elő, hogy az állítólagos a vevő 150 ezer forintért visszaadja az autót. A hitegetések ellenére ebbe is belement a férfi, így május 24-én együtt mentek el Sármellékre, ott a bolt előtti parkolóban a férfi átadta a 150 ezer forintot a gépkocsi visszavételéhez, amiről átvételi elismervényt is kapott. Ez egy hétre adott kölcsönként jelölte meg a pénzt. Ezt követően a pacsai nő előbb bement a boltba, majd szó nélkül faképnél hagyta a férfit, aki este tudta elérni, de akkor csak zavaros történeket hallott a pénze sorsáról.

Mint kiderült, a nő csak pénzt akart szerezni, a 100 ezer forintból nem a vízdíjat fizette ki, a 150 ezer forintra sem azért volt szüksége, hogy visszavegye az állítólagos vevőtől a gépkocsiját, amit időközben 250 ezer forintért az unokatestvérnek adott el. Erről június 30-án készült szerződés, ami alapján a nyilvántartásban be is jegyezték az új tulajdonost. A nő az ismerősét 550 ezer forintot meghaladó összeggel rövidítette meg, erre tekintettel a zalaegerszegi járási ügyészség nagyobb kárt okozó csalás bűntette miatt emelt vádat ellene, közölte az ügyről tájékoztatva dr. Pirger Csaba, a megyei főügyészség sajtószóvivője.