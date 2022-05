A nemrég vádemelésig jutott ügy főszereplője, egy 1987-ben született eszteregnyei férfi élettársi kapcsolata hat év után 2021 őszén megszakadt. A férfi meggyőződése szerint ebben része volt élettársa szomszédnőjének is. Ilyen előzmények után 2021. december 3-én délután a volt élettárs személygépkocsival Tótszerdahelyről Nagykanizsára indult, a hátsó ülésen a szomszédnője foglalt helyet, és velük tartott az eszteregnyei férfi is, annak ellenére, hogy a szomszédnővel voltak korábban már nézeteltérései is az élettársi kapcsolata megromlása miatt. A járművet a volt élettárs vezette, a férfi a jobb oldali első ülésen elöl utazott, mögötte a szomszédnő foglalt helyet, a biztonsági övet csak a vezető használta. A személygépkocsival Tótszerdahelyen a Zrínyi Miklós utcán haladtak 30-40 km/h sebességgel, amikor a férfi összevitatkozott a két nővel, majd hirtelen elrántotta a kormányt. Ettől az autó balra letért az útról, árokba hajtott, majd betonhídnak, aztán kerítésének ütközött. A baleset után a férfi kiszállt az autóból, azt kiabálta, hogy „dögölj meg”, majd távozott. A balesetben a szomszédnő 8 napon belül gyógyuló sérülést, a koponya, a bal csípő és a bal comb zúzódását szenvedte el.



A megyei főügyészségi sajtószóvivő, dr. Pirger Csaba közlése szerint az egerszegi járási ügyészség közlekedés biztonsága elleni, és segítségnyújtás elmulasztásának a veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett bűntette miatt emelt vádat az eszteregnyei férfi ellen.