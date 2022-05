Nagykanizsán és Zalaegerszegen is ötször akadt dolga a mérgező gázzal a tűzoltóknak, de riasztották őket mások mellett Keszthelyre, Letenyére, Pókaszepetkre és Garaboncra is. Ugyanakkor nagyjából hasonló mennyiségű esetben vonultak olyan helyszínre az egységek, ahol értéket nem tudtak kimutatni. Jó hír, hogy a jelzések döntő többségénél (legyen az valós, vagy téves) szén-monoxid-érzékelő hívta fel a figyelmet a bajra, személyi sérülés pedig egyik esetben sem történt. A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy saját biztonsága érdekében szerezzen be egy ilyen életmentő készüléket! Pár ezer forinton ne múljon emberi élet! – olvasható a ZMKI honlapján, ahol további információkat is megtudhat.