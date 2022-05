Hazatérve november 25-én a keszthelyi kormányablakban új vezetői engedélyt igényelt azt állítva, hogy a másikat elveszítette. Ez alapján az új vezetői engedélyt kiállították számára, az pedig hogy hamisan nyilatkozott, kiderült miután az osztrák közlekedési hatóság a bevont vezetői engedélyét megküldte a magyar hatóság részére. Hasonlóan járt az 43 éves sárhidai férfi is, akitől 2020. november 25-én Szlovéniába vonták be a jogosítványát bírság meg nem fizetése miatt. Mivel a munkájához kellett a vezetői engedély, újat igényelt 2021. június 4-én az egerszegi kormányablakban. Ő is azt mondta, hogy jogosítványát elvesztette és nem rendőri intézkedéskor vonták be, de itt is kiderült, hogy valótlan nyilatkozatot tett.

A két férfi ellen közokirat-hamisítás bűntette miatt emeltek vádat, közölte dr. Pirger Csaba megyei főügyészségi sajtószóvivő.