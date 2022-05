A történtekről tájékoztatva dr. Pirger Csaba, a megyei főügyészség sajtószóvivője elmondta, hogy a nyomozás eddigi adatai szerint az 1995-ben született kerkateskándi fiatalember 2020 nyarától kezdődően internetes üzenetküldő alkalmazáson keresztül vette fel a kapcsolatot több 10-14 év közötti kislánnyal. A beszélgetéseken magát a gyermekekhez közeli életkorú fiatalnak vallotta, ezzel is igyekezett a bizalmukba férkőzni. Miután ez sikerült, pornográf felvételek készítésére kérte meg őket, és az is előfordult, hogy videokapcsolat létesítve a kislányokat szexuális cselekményekre vette rá, folyamatosan instruálva őket, hogy mit csináljanak. Mindezt gyakran saját nemi vágyai kielégítésére is felhasználta. A beszélgetések során megszerzett felvételeket pedig a telefonján tárolta.

A történtek miatt a fiatalember ellen tavaly szeptemberben büntetőeljárás indult, gyanúsítottként hallgatták ki. Ezt követően azonban újabb felhasználói fiókot létesített és mindent folytatott tovább, egészen 2022. május 23-ig, amikor házkutatást tartottak nála, majd két nappal később őrizetbe vették.

A Lenti Járási Ügyészség indítványozta a fiatalember letartóztatását tekintettel személyiségére, hiszen nála egyértelműen kimutatható a gyermekek iránti szexuális vonzódás, amiből feltételezhető, hogy szabadlábon hagyása esetén tovább folytatná bűncselekményeit. Ezt pedig kisebb korlátozással járó kényszerintézkedéssel – például a mobiltelefon- és internethasználatot nem korlátozó bűnügyi felügyelettel nem lehet megakadályozni.

Az egerszegi járásbíróság nyomozási bírója az indítványt elfogadva pénteken elrendelte a 18. életévét be nem töltött személyekről pornográf felvétel megszerzésével és tartásával elkövetett gyermekpornográfia, valamint szeméremsértés bűntettével gyanúsított fiatalember letartóztatását.