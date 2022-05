A megyei főügyészségi sajtószóvivő, dr. Pirger Csaba által ismertetett történet szerint a 2002-ben született szombathelyi fiatalember 2020 márciusában Nagylengyelben ismerkedett meg nevelőapja élettársának 13 éves lányával, amikor pár hétig együtt is laktak a zalai településen. Szerelem alakult ki a fiatalok között, amiből szexuális kapcsolat kerekedett; a lány életkora ekkor még nem volt ismert partnere előtt, ez csak júniusban vált nyilvánvalóvá számára. Bár közben a fiatalember többször lakóhelyet változtatott, élt Szombathelyen az anyjánál és Nagylengyelben is, majd újra Vasba költözött, a szerelmi viszony a lánnyal nem szakadt meg, és az után sem, hogy az életkorát megtudta. Augusztusban a lány a családjával Szombathelyre költözött, és a viszony folytatódott. Szeptember elején azonban kiderült, hogy a lány terhes, ezért a gyámhatóság gyermekotthonban helyezte el. A fiatalember itt is látogatta, és a kimenőkön az intim együttlétek sem maradtak el. A kapcsolatukból származó kisfiú 2021. március 26-án született meg.

Az egerszegi járási ügyészség szexuális visszaéléssel vádolta meg a fiatal férfit.

