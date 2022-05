Magyarországon az elmúlt esztendőben több mint harminchatezer műszaki mentéshez vonultak a tűzoltók, körülbelül minden második alkalom technikai jellegű volt. Az esztergomi megméretésen a csapatok olyan helyzetekkel szembesültek a versenypályán, amilyen feladatokat nap mint nap meg kell oldaniuk egy-egy szolgálat során. A verseny célja a közlekedési baleseteknél végzendő tűzoltói beavatkozások szakszerű bemutatása mellett az volt, hogy a résztvevők a versenyfeladatok megoldása során tapasztalatokat szerezzenek, illetve egymás tevékenységét figyelve új ismeretekhez jussanak.

Sorsoláson dőlt el, hogy melyik csapat milyen közlekedési baleseti helyzettel találja szembe magát. A viadalon a bírók sok egyéb mellett figyelték azt, hogy az egységek hogyan használják, kezelik a műszaki mentő felszereléseket, hogyan kivitelezik a vágó, feszítő műveleteket, milyen a csapatmunkájuk. Az ítészek figyelme kiterjedt a felderítés mikéntjére, a beavatkozáshoz választott taktikára, arra, hogyan választották ki a versenyzők a mentési utat és a behatolási pontokat. Mivel a feladat része volt a sérültek ellátása is, ezért pontozták azt is, hogy hogyan látták el a sérültet, felismerték-e, és ha igen, helyesen ismerték-e fel a sérüléseket. Mindezek mellett az is beleszámított az eredménybe, hogy milyen volt a csapaton belüli, illetve a sérülttel való kommunikáció. Természetesen közben ketyegett a stopper, az egy irányítóból, egy medic képzettséggel rendelkező tűzoltóból és négy beavatkozóból álló csapatoknak húsz percük volt a feladat végrehajtására.

Az ünnepélyes díjátadón Erős Gábor, Esztergom alpolgármestere mondott köszöntőbeszédet, amelyben a tűzoltók mindennapos, áldozatos munkáját méltatta. A versenycsapatoknak járó díjakat Erdélyi Krisztián tűzoltó dandártábornok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató-helyettese adta át, míg Erős Gábortól, Steindl Balázstól, a Komárom-Esztergom megyei közgyűlés alelnökétől és Dr. Kancz Csaba kormánymegbízottól, a Megyei Védelmi Bizottság elnökétől különdíjakat vehettek át a dobogón végzett csapatok.

Az egész napos versenyt követően a dobogó legfelső fokára a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság csapata állhatott fel. A második helyet a házigazda Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság csapata szerezte meg, míg a verseny harmadik helyezettje a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság csapata lett.

Az eseményen Zala megyét a Nagykanizsai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság csapata képviselte. A dél-zalai város tűzoltói remekül oldották meg a nem éppen egyszerű feladatukat, és végül az előkelő hetedik helyen végeztek. A kiélezett versenyt jelzi, hogy az ötödik helytől csupán pár pont választotta el a nagykanizsaiakat. A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nevében gratulálunk a csapatnak!

Az ünnepélyes díjátadót Erdélyi Krisztián tűzoltó dandártábornok beszéde zárta, amelyben a tűzoltóhivatásról szólt, majd gratulált minden csapatnak az elért helyezéshez.

Forrás: KATVÉD