– Szerettünk volna képet kapni arról, milyen állapotú a megye személygépkocsi-állománya, ezért az akció során a 3,5 tonnánál kisebb járműveket ellenőriztük – bocsátja előre Tóth András, a Zala Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályának főosztályvezetője. – Mindez azért különleges, mert közúti revízióink során alapvetően az áruszállításhoz kapcsolódó komplex vizsgálatokat hajtunk végre, ami a nehéz-tehergépkocsikat érinti a megye nagyobb tranzitútvonalain. Ezekben az esetekben a műszaki állapot mellett a vezetési időt, az árukísérő okmányokat, a rakományrögzítést és a szállított veszélyes anyagokat vizsgáljuk.

A május 10–12. közötti akció keretében a megye három városában – Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Keszthelyen – összesen 359 járművet tereltek ki a forgalomból az ellen­őrök, együttműködve a Zala Megyei Rendőr-főkapitánysággal.

A vizsgálathoz a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal mobil műszaki ellenőrző állomását vetették be, amely ugyanolyan lehetőségeket biztosít, mint a vizsgabázis.

– Mivel az ellenőrzések célja a nem megfelelő műszaki állapotú járművek kiszűrése volt, ezért jellemzően a korosabb és ránézésre is potenciálisan problémát jelentő gépkocsikat állítottuk meg, és 359-ből 148-nál találtunk hiányosságot. Ez azt mutatja, hogy jelentős számban vesznek részt a közúti közlekedésben olyan járművek, amelyek nincsenek megfelelő műszaki állapotban, s ezzel veszélyeztetik a közlekedők biztonságát – szögezi le Tóth András, hangsúlyozva: a gépkocsinak nemcsak a műszaki vizsgán kell megfelelnie, hanem valamennyi esetben, amikor részt vesz a forgalomban. Erről az autósok egy része hajlamos megfeledkezni, holott a KRESZ is előírja, hogy csak megfelelő műszaki állapotú járművel szabad közlekedni.

Éppen ezért az akciónak az is fontos célja volt, hogy felhívja a tulajdonosok figyelmét a jármű rendszeres műszaki ellenőrzésének fontosságára. A főosztályvezető szerint évente egyszer célszerű szervizben átnézetni az autót, és nem csak a kétévente esedékes műszaki vizsgára felkészíteni. A közlekedési hatóság a jármű rossz műszaki állapota miatt idén már több mint 50 járművet rendelt be soron kívüli műszaki vizsgára. S ez a szám évről évre növekvő tendenciát mutat.

Az akció során ugyanazt vizsgálták, mint a műszaki vizsgán, így az általános műszaki paraméterek (fék, kormány, világítás) mellett a gépkocsik környezetvédelmi állapotát is.

– Nem volt célunk a bírságolás, ám a közvetlen baleset­veszélyt jelentő hibáknál természetesen intézkednünk kellett. Kevésbé veszélyes vagy környezetvédelmi állapottal összefüggő problémák esetén soron kívüli műszaki vizsgára rendeltük be a járművet. Amennyiben az üzembentartó addig kijavíttatja a hibát, akkor ez nem jár további költséggel. A forgalmi engedélyt 16 esetben kellett elvennünk, hiszen rossz fékkel például nem lehet továbbengedni a járművet, ahogy akkor sem, ha a gumiabronccsal vagy a futóművel van probléma. Az autót ez esetben csak hatósági műszaki vizsgát követően lehet újra forgalomba helyezni. Bírságot a halmozott hibák (fékprobléma, túlterhelt jármű) miatt három esetben kellett kiszabnunk és egy közigazgatási eljárás van folyamatban egy árufuvarozóval szemben – folytatja Tóth András. – A jellemzően kisebb hibáknál, összesen 122 esetben figyelmeztetést alkalmaztunk, például ha nem működött az ablaktörlő, kiégett az egyik lámpa vagy megrepedt a szélvédő. A problémát azonban a legközelebbi szervizben orvosolnia kellett az autósoknak, többeket meg is kértünk: ha végeztek a javítással, kanyarodjanak vissza, hogy ellenőriz­hessük azt.

Jellemző probléma volt személygépkocsiknál a katalizátor hiánya, ami az öreg járművekre jellemző a költséges javíttatás miatt. Engedély nélkül átalakított, úgynevezett tuningjárművet hetet szűrtek ki a forgalomból, ezeket berendelték soron kívüli műszaki vizsgára, lehetőséget adva a tulajdonosnak arra, hogy szankció nélkül visszaalakítsa az autót. Ha ez nem történik meg, akkor elveszik, érvénytelenítik a forgalmi engedélyt.

– Nem nagy számban, de találkoztunk néhány olyan járművel is, amely egy hónapon belül vett részt műszaki vizsgán, és közlekedésre alkalmatlan állapotban volt. Ebben az esetben a tulajdonossal, üzembentartóval szemben alkalmazott szankciókon túl vizsgálat indul a vizsgáztatást végző szervizzel és az eljáró vizsgabiztossal szemben is, mivel alapos a gyanú arra, hogy a hiba fennállt már a műszaki vizsga időpontjában is – mutat rá a főosztályvezető. – Mivel az akció tapasztalatai szerint jelentős azon gépjárművek száma, amelyek nem megfelelő műszaki állapotban vesznek részt a forgalomban, a tervek szerint folytatjuk az ellenőrzést a megyében, nyomatékosan felhívva az autósok figyelmét, hogy nemcsak a műszaki vizsgára kell a gépkocsit felkészíteni, hanem (elsősorban) a biztonságos közlekedésre is.