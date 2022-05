Minap két ilyen eset miatt is vádat emeltek az ügyészségek, derült ki dr. Pirger Csaba, megyei főügyészségi sajtószóvivő tájékoztatójából.

A zalai megyeszékhelyen 2021. február 24-én délután az Ola utcában ballagott egy 21 éves nő 30 és 18 éves férfi ismerőse társaságában. A templom közelében látták meg szemből gyalogolni azt a fiatalembert, akivel az idősebb férfi haragos viszonyt ápolt. Ennek jelét is adta, mert amikor mellé ért, gázsprayvel az arcába fújt, egyik társa fellökte, majd belerúgott. Ekkor a nő is belefújt gázsprayvel a földre került férfi arcába. Ezután a megtámadott felállt, majd összevitatkozott a 30 éves férfival, akinek 18 éves társa is bekapcsolódott a vitába, ököllel kétszer megütötte a fején az áldozatukat, aki ettől ismét elesett. A további bántalmazást az idősebb férfi akadályozta meg, rászólt társára, hogy hagyja abba verekedést, majd a trió távozott. A bántalmazott férfinek nyolc napon belül gyógyuló sérülései keletkeztek, arca, csípője, bal keze zúzódott. A történtek miatt az egerszegi járási ügyészség garázdaság és más bűncselekmény miatt emelt vádat a három támadó ellen.

A másik történet eseményei 2021. augusztus 6-án kora hajnalban Vonyarcvashegyen az Arany János utcában zajlottak. Az ügyben vádlottá lett 28 éves férfi baráti társaság tagjaként utazott egy Peugeot 206-os személygépkocsiban, amiből egy bizonytalanul lépkedő ittas férfinak beszóltak, ám a válasz nem késett, mire az autóból kiszálló szombathelyi fiatalember ököllel kétszer olyan erővel megütötte az ittas férfit, hogy az a földre zuhant. Ez után visszaült a kocsiba és elhajtottak. A megtámadott orrcsontja eltört, koponyája zúzódott, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A támadó ellen a keszthelyi járási ügyészség testi sértés bűntette miatt emelt vádat.