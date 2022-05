Az 1999-ben született nagykanizsai nő 2018 őszén belépett egy Facebook privát csoportba, ahol december elején a csoport Angliában élő adminisztrátora adománygyűjtő felhívást tett közzé, rászorulók jelentkezését várta, akiket a csoport támogathat. A kanizsai nő erre reagálva azt állította, hogy a szomszédjában élő idős házaspár fiuk és menyük halála miatt nevelik 8 éves Anna és 2 éves Misa unokájukat. Azt állította róluk, hogy rossz anyagi körülmények között élnek, a fürdőszobájuk felújításra vár. A csoportban megszervezett gyűjtésből összejött 318 ezer forintból az admin tabletet vett, elküldte Nagykanizsára. A fiatal nő készüléket a szomszéd családnak átadta, erről fényképet küldött a csoportnak. Az adminisztrátor ezt követően 300 ezer forintot utalt a kanizsai nőnek, aki a pénzt már saját céljaira fordította.

Később is tartotta a kapcsolatot az adminnal, és a támogatott családot ért csapásokról, tragédiákról számolt be. Egyikben azt állította, hogy a nagyszülők halála miatt ő és férje neveli a két gyereket, az örökbefogadásuk folyamatban van, és 2019. április 9-én külön bankszámlát nyitott, ahová az adományokat kérte küldeni. E közben a nőnek nem volt sem férje, sem gyermeke, egyetemen tanult, de a meséivel 1,9 millió forintot meghaladó összeget gyűjtött be az adományokból.



A következő év 2020 januárjától több internetes csoporthoz is csatlakozott, ahol kismamák egymás között kínáltak eladásra gyermekruhákat, illetve gyermekneveléshez használatos dolgokat. Itt különböző nem létező holmikat adott el, tizennégy vevőt vert át és jutott ily módon közel 780 ezer forinthoz

A megyei főügyészségi sajtószóvivő, dr. Pirger Csaba közlése szerint a fiatal nő ellen üzletszerűen elkövetett csalás miatt emelt vádat a kanizsai járási ügyészség.