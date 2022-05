A rendőrök megállapították, hogy a járműben utazó 21 éves hortobágyi férfival szemben a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság körözést adott ki, mert nem fizette be a rá kiszabott pénzbírságot. A járőrök a férfit előállították a lenti kapitányságra. A férfi a bírság megfizetéséhez ismerőse segítségét kérte, azzal azonban egyikük sem számolhatott, hogy a rendőrök a megérkező 27 éves hajdúböszörményi nőt is igazoltatni fogják. Ekkor derült ki: a balmazújvárosi kapitányság őt is körözte, szintén pénzbírság meg nem fizetése miatt. A bírságok befizetése után mindketten szabadon távozhattak.