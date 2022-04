A megyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba által ismertetett történet szerint az 1968-ban született vaspöri férfi 2020. március 20. táján falujában.



A Vörösmarty utcában tört be egy házba, ahonnan órát, gázreduktort és -palackot vitt magával. Ezeket később megtalálták nála és visszaadták tulajdonosának, akinek így is 16 ezer forint kára keletkezett a rongálásból. A hónap végén, április elején egy József Attila utcai házba jutott be az ablakot befeszítve, majd betört a melléképületbe is. Többször is megfordult itt, akkumulátortöltőt, televíziót, elektromos tűzhelyt, pizzasütőt, autórádiót, valamint konzerveket, szeszes italokat, de még zoknikat és alsónadrágokat is elvitt, okozva ezzel 200 ezer forint kárt. Április 9-ére virradóan egy csatár-hegyi pincébe jutott be az ajtót berúgva. Gázpalackot, légpisztolyt és némi szeszes italt vett magához. Az udvaron a méhkaptárokból ellopott négy műlépes keretet, de eközben a kaptárakat felborította, ettől összetörtek, és a méhek elpusztultak. Az ellopott holmikat rendőrök megtalálták nála és visszaadták tulajdonosának. A Csatár-hegyen betört másik pincébe is, de onnan nem vitt el semmit és üres kézzel távozott egy Zrínyi utcai házból is, ahová az ajtó felfeszítésével jutott be, de nem talált ellophatót. Az utolsó betöréskor, április 24-én egy Kossuth utcai házból ezer forintot érő vezetéktekercset vitt magával.



A Zalaegerszegi Járási Ügyészség lopás bűntette és lopás vétsége miatt emelt vádat. a vaspöri férfi ellen.