Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROAD­POL) Seatbelt néven hirdetett akciót a passzív biztonsági eszközök használatának ellenőrzésére. A biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszer került a fókuszba, de a bukósisak használatára is figyeltek.



Az uniós országokban lezajlott ellenőrzés részeként a zalai megyeszékhely térségében a városi rendőrkapitányság járőrei kedden és pénteken tartottak fokozott ellenőrzést. Az első napról szólva Soós Szabolcs rendőr alezredes érdeklődésünkre elmondta: az ellenőrzés öt órája alatt 19 esetben szabtak ki bírságot be nem kapcsolt biztonsági öv miatt. Ezért lakott területen belül 10 ezer, azon kívül 15 ezer, míg gyorsforgalmi úton 20 ezer forint helyszíni bírság jár. Az egyéb szabályszegéseket sem hagyják következmény nélkül – tette hozzá. Ennek eredményeként öt járművezetővel szemben a kézben tartott telefon használata miatt jártak el. S mivel mindig előkerül az alkoholteszter is, egy autósnál a telefonálást ittas vezetés is tetézte.