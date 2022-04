A nemrég vádemelésig jutott történet részleteit dr. Pirger Csaba, a megyei főügyészség sajtószóvivője ismertette. E szerint az események idején 30 éves zalavégi férfi a lakókörnyezetéből ismerte a 11. évében lévő kisfiút, aki az idő tájt a lenti gyermekotthonban élt, és akivel 2020-ban interneten keresztül vette fel a kapcsolatot. Ekkor szóba került közöttük, hogy a fiú szeretne egy kismotort, aminek megszerzését megígérte a férfi. Ezt követően azonban álnéven internetes profilt hozott létre és így vette fel a kapcsolatot 2020. augusztus 31-én a fiúval, elhallgatva előtte, hogy ismeri őt.

Ekkor már “Nagy Józsi” néven ígérte meg a fiúnak, miszerint a lenti lakásotthon címére visz neki motort, de cserébe azt kérte tőle, hogy küldjön magáról intim felvételeket. A motorhoz jutás reményében a 11. évét még be sem töltött gyerek a telefonjával három darab, kizárólag a nemi szervét mutató fényképet küldött el az általa ismeretlennek vélt férfinak. Ő pedig ezután azt írta fiúnak, hogy elindult a motorral Lentibe, de hogy ne forduljon vissza és benzint is vigyen hozzá, újabb intim képek küldését kérte, meg azt, hogy a fiú beszélje rá fiú szobatársát, és ő is küldjön legalább 10 darab intim fotót magáról. Ezt azonban a kiskamasz már nem teljesítette, hanem a korábbi három fényképet is kitörölte a telefonjáról.

Miután a fiú _ szintén a lakásotthonban élő _ lánytestvére megtudta, mi történt, szeptember 3-án az interneten felvette a kapcsolatot Nagy Józsival, hogy számon kérje őt, mire a férfi _ a lány kérése nélkül _ kettő darab, a kisfiúról megszerzett intim fotót küldött neki.

A lenti járási ügyészség 18. életévét be nem töltött személyről pornográf felvétel átadásával elkövetett gyermekpornográfia bűntette miatt emelt vádat a férfi ellen.