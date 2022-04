A megyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba által ismertetett történet eseményei 2021. április 18-án éjszaka zajlottak. Egy 28 éves beleznai férfi és 57 éves falubelije – a nagybátyja – este tizenegy óra tájt telefonon felhívtak és elcsaltak egy 17 éves fiút a Belezna határában lévő Gyula-hegyre, ismerősük pincéjéhez. A pincében a fiatalabb férfi többször tenyérrel arcon ütötte a kamaszt és követelte tőle, vallja be, hogy ő volt az, aki egy barátjuktól gázolajat lopott. A bántalmazás miatti félelmében a fiú beismerte a lopást, noha nem ő volt a tolvaj. Ezután fiatalember arra kényszerítette a fiút, hogy kerékpárral menjen az autójuk előtt a barátjuk házához, és ott újból ismerje el a lopást, mert ha nem teszi, az autóval elütik.



A barátjuk házánál – miután a hamis beismerést a fiú megtette a barátjuk előtt is – a fiatalember ismét megütötte őt tenyérrel, majd amikor a fiú a földre zuhant, meg is rugdosta. Ezután a saját hegyi pincéjükhöz vitték, ahol a fiatalember ismételten több ízben áldozata arcába csapott azért, hogy vallja be, kinek adta el a lopott gázolajat. Ekkor az oldalán is megütötte a földre került fiút, aki ekkor megnevezett orgazdaként egy további személyt, akit ugyancsak a hegyre hívott telefonon 28 éves férfi.



A vádirat megállapítása szerint az ügyben másodrendű vádlottá lett 57 éves férfi – ő hívta fel a hegyre fiút –, a bántalmazásnál végig jelen volt, segítséget a fiúhoz nem hívott, jelenlétével az áldozat védekezését gyengítette, és unokaöccsét bátorította a jelenlétével. A kamasz a bántalmazásban arca és mellkasa sérülését szenvedte el, ezek nyolc napon belül gyógyulónak minősülnek.



A történtek miatt a Nagykanizsai Járási Ügyészség tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat.