Nos, új célpontokat kerestek a bűnözők, a listán előkelő helyre került a katalizátor is. A szerkezet nemesfémeket tartalmaz, gyorsan megszerezhető és könnyen értékesíthető, ez megjelenik már a bűnügyi statisztikában is. Erre példa az alábbi eset is.

Egy 25 éves türjei férfi és két évvel idősebb falubelije Zalaegerszegen a Sport utcában az egyik parkolóban leállított, használaton kívüli Suzuki Swift típusú személygépkocsit nézte ki magának, hogy megszerzi róla a katalizátort. A két férfi ennek érdekében 2021. augusztus 7-én szombaton délelőtt fél tizenegy körül az idősebb férfi tulajdonában lévő Seat Cordoba típusú személygépkocsival érkezett a parkolóba, és leálltak a Suzuki Swift mellé. Ezután a Suzukit a magukkal hozott emelővel felemelték, térkövekkel kiékelték. Ezt követően a fiatalabb férfi a gépkocsi alá feküdt és kézi láncos csővágóval elkezdte levágni a személygépkocsi kipufogó rendszeréről a 33 ezer forint értékű katalizátort, miközben társa az autó mellett állt, hogy társának segítsen. A lopást azonban befejezni nem tudták, mert rendőrjárőrök bukkantak fel az utcában és tetten érték a tolvajokat, akik végül rongálási kárt sem okoztak, mert a láncos csővágót a kipufogórendszeren csak párszor tudta meghúzni az autó türjei fiatalember.

A megyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba közlése szerint a két férfi ellen a Zalaegerszegi Járási Ügyészség szabálysértési értékre, dolog elleni erőszakkal, társtettesként elkövetett lopás vétségének kísérlete miatt emelt vádat.