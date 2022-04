A megyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba által ismertetett, nemrég vádemelésig jutott egyik ügy eseményei 2020. december 23-án este negyed kilenc körül zajlottak. A rendőrök a 76-os főút Zala-hídon átvezető szakaszán állítottak meg ellenőrzésre egy személyautót vezető 41 éves zalacsébi férfit, akitől kérték a személyazonosításhoz, illetve a kijárási tilalom alatti közlekedéshez szükséges okmányait. Mivel ez utóbbival nem rendelkezett volt, ezért 5000 forint helyszíni bírságot szabtak ki vele szemben. Ráadásul az autós személyes okmányai hiányára hivatkozva - mint később kiderült - szabadhídvégi ismerőse adatait diktálta be és a helyszíni bírság nyomtatványát is az ő nevében írta alá. A történtekre tekintettel közokirat-hamisítás és hamis vád miatt az egerszegi járási ügyészség vádat emelt a zalacsébi férfi ellen.

Szintén hamis vád miatt kell fellelni egy 1976-ban született baki nőnek is, aki 2020. december 29-én reggel szúrt hasi sérülése miatt ellátásra jelentkezett a megyei kórházban, és a vizsgálaton azt mondta, a sérülését férje okozta előző este a közös otthonukban.

A kórház bejelentése alapján a rendőrségi nyomozás indult súlyos testi sértés gyanúja miatt, és még aznap délelőtt a sebészeti osztályon kihallgatták az asszonyt, aki a törvényi figyelmeztetéseket követően megismételte állítását. A nyomozás későbbi szakaszában 2021. április 7-én újra kihallgatták az asszonyt, aki akkor beismerte, nem a férje okozta a sérülését, hanem ő a beszedett nyugtatóktól, alkoholtól kábult, zaklatott, elkeseredett állapotban öngyilkossági szándékkal szúrta meg magát a konyhakéssel. Mindezeket orvosszakértői vélemény, valamint a férj és közös kiskorú gyermekük egybehangzó tanúvallomása is alátámasztotta. A férj ellen a nyomozást bűncselekmény hiánya miatt megszüntették.