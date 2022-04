Az 1975-ben született zalaegerszegi férfi 25 éve él párkapcsolatban, együttélésük alatt folyamatosak voltak a viták közöttük, és ezek hozzávetőleg 2017-től már rendszeresen tettlegességig fajultak. A férfi akár napi szinten, de átlagosan havonta legalább kétszer is bántalmazta élete párját, aki az elszenvedett zúzódások, mellkasi fájdalmai miatt orvoshoz ritkán fordult.

A viharos kapcsolat erőszakos történései miatt az évek során több büntetőeljárás is indult, mégpedig többségében a nő feljelentése alapján, ám ezeket jellemzően megszüntették, mert az asszony visszavonta a feljelentését.

A vádirat számos családi összecsapást sorolt fel 2018 elejétől, tízet részleteiben is. Történet egyik alkalommal, hogy a férfi összevitatkozott a lányával, akit meg is ütött, az asszony emiatt kérdőre vonta párját, aki aztán őt is megütötte, a haját tépte. Hasonló esetek pedig később is gyakran előfordultak.

Az asszony megelégelve a bántalmazásokat 2020 augusztusában megszakította a kapcsolatot a párjával, ám köztük a haragos viszony megmaradt. Utolsó személyes találkozásukon, amikor a nő elment volt közös lakásukba, a férfi nekitámadt, bordáját is törte, úgy megverte.

A férfi indulatai ezt utána sem csillapodtak, bosszút esküdött, ehhez az internetes közösségi oldalon az asszonyt neve alatt működő fiókba írt becsületsértő és trágár üzeneteket. Ezek nyilvános megosztásúak voltak és a nő valamennyi ismerőse láthatta, ami jelentős kellemetlenséget okozott neki. Emellett a férfi a saját neve alatt is osztott meg gyalázkodó üzenetek, sőt meztelen képeket is volt párjáról.

A megyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba közlése szerint a férfi ellen kapcsolati erőszak, különleges személyes adattal visszaélés és folytatólagosan, nagy nyilvánosság előtt és jelentős érdeksérelmet okozva elkövetett rágalmazás miatt emelt vádat a egerszegi járási ügyészség.