A történet több szereplője ismeretlen maradt, de egy 1979-ben született zalalövői férfi és 20 éves jászfényszarui társa rendőrkézre került. A módszerük mondhatni klasszikus volt: a két férfi bűntársai vezetékes telefonon idős embereket hívtak fel, és rokonnak vagy közeli ismerősnek adták ki magukat, majd azt állították, hogy közlekedési balesetet okoztak. Ennek rendezéséhez azonnal nagyobb összegre van szükségük, a pénzért ismerősüket küldik majd, hogy a baleset helyszínére vigye. Ha sikerült elhitetni áldozatukkal a történetet, akkor az ügyben megvádolt két férfi ment a pénzért. Ez történt 2020. május 10-én este kilenc óra tájt, amikor is a zalalövői férfi Citroen Xsara gépkocsijával Zalaegerszegre érkeztek, mert társaik addigra már becsaptak egy 77 éves asszonyt. Háromszor is hívták és a beszélgetéseken azt állították neki, hogy a Balatoni úton baleset érte a lányát és a vejét, az előbbit mentő vitte kórházba, míg a balesetet okozó vő kisebb sérülést szenvedett. A hívó azt állította az idős asszonynak, hogy a rendőrség 3 millió forintos kárt állapított meg, és ezt a helyszínen kell kifizetni. Az idős nő közölte, csak egymillió forintja van, mire a hívó ennyivel is beérte. Ezt követően jelent meg a fiatalember az idős asszony házánál és a vőt név szerint említve kérte sietősen a pénzt, ami állítása szerint az óvadékára kellett. A csaló még rákérdezett, van-e arany otthon, de az idős nő nemleges választ adott, majd átnyújtotta az addigra már borítékba összekészített egymillió forintot. Ebből a fiatalember aztán 50 ezer forintot kapott, a többit a társa tette el.

A megyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba közlése szerint a visszaesőnek minősülő zalalövői férfi és társa ellen a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat a Zalaegerszegi Járási Ügyészség.