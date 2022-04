A megyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba által ismertetett első történet eseményei Keszthelyen zajlottak 2021. július 11-re virradóan. Egymást korábban csak látásból ismerő 23 és 17 éves helybeli férfi poharazgatással töltötte az idejét a pavilonsoron. Már éjfél elmúlt, amikor szóba elegyedtek egy nővel, aki a kiskorú lányával sétált arra. Később a pavilonok felől a Csík Ferenc sétány felé elballagott előttük egy ittas férfi, aki végigmérte a lányt, amit a 23 éves férfi trágár mód számon kért rajta. Ebből szóváltás kerekedett, ami gyorsan elfajult, a 23 éves férfi megütötte, megrúgta ellenfelét, majd csatlakozott hozzá a 17 éves fiatalember is. Az egyik rúgástól földre került a megtámadott férfi, akit még többször megrúgtak, megütöttek ellenfelei nyolc napon túl gyógyuló töréses sérüléseket okozva neki. A támadók ellen testi sértés miatt emeltek vádat.



A másik konfliktus helyszíne az egerszegi Berzsenyi utca volt 2021. augusztus 7-én hajnalban. Egy 35 éves zalaszentiváni férfi és 24 éves pethőhenyei társa italozás utáni állapotban tartott a városközpont felé, amikor két férfi elkerülte őket. Egyikükben a szentiván férfi felismerni vélt azt, akivel az éjszaka nézeteltérésbe keveredett, ezért hátulról meglökte, majd a megforduló férfi arcába ütött akkora erővel, hogy ellenfele a földre zuhant. A megtámadott segítségére sietett volna társa, de a pethőhenyei férfi megragadta, az árokba rántotta és ütötte, rúgta. A további bántalmazást az akadályozta meg, hogy másik társaság érkezett oda, próbálták megfékezni a támadókat, akik csak akkor távoztak sietve, amikor elhangzott, hogy hívják a rendőrséget. A két férfi ellen testi sértés és garázdaság miatt emeltek vádat.



A harmadik történetben is szerepet játszott az alkohol. Egy válófélben lévő férfi 2021. augusztus 16-án éjfél körül az egerszegi Göcseji út 53. számú ház közelében a kerékpárúton hangoskodott, ugyanis az egyik közeli lakásban tartózkodott a tőle különélő felesége, meg egy 45 éves türjei és egy 23 éves zalaegerszegi férfi. A kiabálásra a két férfi kiment az utcára, rátámadtak a férjre, először a fiatalabb kezdte ütni, majd társa is csatlakozott. Földre zuhant áldozatukat tovább ütötték kézzel és sodrófával is. A megtámadott fején, arcán és testszerte zúzódások, duzzanatok, bevérzések, hámsérülések keletkeztek. A két férfi ellen felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt emeltek vádat.