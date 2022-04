A Zalaegerszegi Törvényszék elnöke, dr. Sorok Norbert szavaiból kitűnt, hogy a járásbíróságokon civilisztika és büntető ügyszakon 80 százalék fölött volt az egy éven belül befejezett ügyek száma. A törvényszék első fokán ez az érték 90 százalékhoz közelít, a másodfokon pedig 6 hónapon belül befejeződik a gazdasági- polgári ügyek 83-89, míg a büntetőügyek 95 százaléka. Ez utóbbi érték az országban a legjobb már évek óta – mutatott rá a zalai elnök.

Dr. Sorok Norbert azt is kiemelte, hogy az idén hatályba lépett törvényi előírás szerint polgári peres eljárások túlzott elhúzódása esetén vagyoni elégtételt lehet a bírósággal szemben érvényesíteni. (A törvény szerint a bírósági eljárás időtartama akkor minősül észszerűnek, ha az az elsőfokú eljárás kezdőnapjától az eljárást befejező jogerős határozat közlésének napjáig nem haladja meg a hatvan hónapot, vagyis az öt évet.)



Az ítélkezés megalapozottságáról szólva az elnök elmondta, hogy a járásbíróságokon hozott és megfellebbezett határozatok több mint felét hagyták helyben a civilisztikai ügyszakban, míg a büntetőügyek esetében ez az arány 48 százalék. Az első fokon elbírált büntetőügyek 4,9 százalékát helyezték hatályon kívül, ez összességében öt ítéletet jelent, míg civilisztikában 10 százalék, azaz 10 ügyben született ilyen döntés. A másodfokon eljáró ítélőtábla 2017 óta nem helyezett hatályon kívül az egerszegi törvényszék által büntetőügyben hozott ítéletet, míg a civilisztikai ügyszakban a korábbi 18,9 százalékról 9,1 százalékra csökkent az arány.



Dr. Sorok Norbert a sajtótájékoztatón több beruházásról is beszámolt. A törvényszék épületében két kazánt cseréltek ki a fűtésrendszer megújításával, mindezt a padlás szigetelése egészítette ki. Az egerszegi járásbíróság ablakai pedig árnyékolást, zsaluziát kaptak a nyári felmelegedés csökkentésére. A működési költségek mérséklése is szóba került. Ennek részeként az iratok továbbítását a zalai bíróságok között postai szolgáltatás helyett immár saját gépkocsis körjárattal oldják meg, és a hatékonyabb papírfelhasználás is alapelv lett – tette hozzá.



Az elnök beszámolt arról is, hogy a zalaegerszegi bírósági épületek energetikai korszerűsítse folytatódik, és belsőépítészeti felújítás is várható, hiszen legutóbb ilyen 1995-ben zajlott le. Az akkori munkálatok tervezőjét, Baliga Kornélt is szeretnék bevonni a korszerűsítésbe, mivel az műemléki épületet érint. Ezek tervei még ez évben elkészülhetnek, a kivitelezés pedig jövőre indulna el – mondta dr. Sorok Norbert.



Aki végezetül szólt arról is, hogy tavaly két könyvet adtak ki, a Zalai bírói archontológia 1872–2020-at, illetve a Bírósági históriák 2.-t, amelyek az OBH támogatásával jelenhettek meg. Szintén az OBH támogatását élvezhetik Deák Ferenc márvány mellszobrának elkészítéséhez is. Béres János szobrászművész alkotását ez évben avatnák fel az épület aulájában.