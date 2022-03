A helyszínre 14 tűzoltóautóval hat település – Zalakaros, Pacsa, Keszthely, Marcali, Nagykanizsa és Badacsonytomaj – hivatásos tűzoltói érkeztek ki, akiknek munkáját az alsópáhoki, a hévízi és a szőkedencsi önkéntes tűzoltók segítették. Az egységek a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett több oldalról támadva kezdték meg a mintegy 600 hektárt érintő lángok megfékezését. A tűzoltók munkáját az erős szél és a mocsaras talaj is nehezítette, ezért a tűzoltásvezető egy speciális mocsárjárót is bevetett a lángok megfékezése érdekében. A tűzoltók puttonyfecskendőkkel, kéziszerszámokkal és vízsugárral oltották a tüzet, ami több kisebb erdősávra is átterjedt. A rajok végül 15 óra megfeszített munka után tudták eloltani a lángokat. A helyszínre a megyei katasztrófavédelmi mobil labort is riasztották, akik több helyszínen is méréseket végeztek, de egészségre ártalmas értéket sehol sem mértek – közölte a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Kapcsolódó cikkünk: