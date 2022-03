Ugyanakkor beszédes, hogy az esetek egy részében kerti hulladék égetése miatt terjedtek át a lángok

az aljnövényzetre, melléképületekre. Emellett a tűzoltóknak műszaki mentéseknél és egyéb tüzeknél is akadt dolga - tájékoztat a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Szombaton Zalaszentgróton, Keszthelyen, Bagodban, Letenyén, Nagykanizsán és Nagybakónakon is égő száraz aljnövényzet, vagy kerti égetés miatt elterjedő lángokhoz riasztották a tűzoltókat. Az egységeknek emellett Szentpéterföldén kigyulladt farakatoknál, Becsvölgyén egy meggyulladt fatárolónál, Várvölgyön kéménytűznél, Boncodföldén pedig egy közlekedési balesetnél is volt dolguk. A legnagyobb munkát a nagybakónaki eset adta, amikor is három hektáron száraz aljnövényzet és farakatok égtek a Bagó hegy környékén. A nagykanizsai hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a lángok egy kisebb fenyvesbe is belekaptak. A tűzoltók vízsugarakkal, puttonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal fékezték meg a tüzet.

Vasárnap Rédicsen, Nemespátrón, Lentiben kétszer, valamint Gutorföldén is a száraz fű gyulladt meg, Lentiben és Nemespátrón ráadásul az egyik helyszínen egy erdősávba is belekaptak a lángok. Utóbbi helyszínen száraz növényi és vágástéri hulladék égetése közben terjedtek át a lángok az erős szél miatt egy fenyvesre és annak aljnövényzetére, valamint több összerakott fenyőhulladékra. A riasztott nagykanizsai hivatásos tűzoltók vízsugarakkal, puttonyfecskendővel és kéziszerszámokkal fékezték meg a tüzet, amely mintegy háromezer négyzetmétert érintett. A tűzoltóknak vasárnap egy szikkasztó gödörben keletkező tüzet is el kellett oltaniuk Zalakomárban, a hajnali órákban pedig egy zalaegerszegi szórakozóhely illemhelyiségébe szorult embert szabadítottak ki.

Hétfőn Becsehelyen két alkalommal volt szükség a letenyei hivatásos és önkéntes tűzoltók beavatkozására szabadtéri tüzeknél. Ezen kívül Karmacson, Sávolyban, Nagykanizsán és Zalaboldogfán is égetés miatt keletkező tüzeket kellett megfékezniük a hivatásos, vagy éppen önkéntes tűzoltóknak. Pókaszepetken egy közlekedési balesethez is riasztották a zalaegerszegi hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltókat. Zalaszentlőrincen teljes terjedelmében égett egy harminc négyzetméteres tároló a Petőfi Sándor utcában. A tűz következtében egy gázpalack még a zalaegerszegi hivatásos, illetve a zalaszentiváni önkéntes tűzoltók kiérkezése előtt felhasadt. A rajok két vízsugárral megfékezték a lángokat.

Kedden már nyugodtabban telt a nap, csupán három helyszínen volt szükség tűzoltói beavatkozásra: Nagykanizsán vízszivattyúzás, Keszthelyen egy meggyulladt szemétgyűjtő edény, Kerecsenyben pedig két hektáron égő aljnövényzet adott munkát a tűzoltóknak.

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a lakosság figyelmét, hogy március 10-e óta országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe. Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek kétszáz méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is.

A szabadtéri tüzek elkerülésének legegyszerűbb módja a szabályok betartása.