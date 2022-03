Az országban úttörőnek mondható kezdeményezés a megyeszékhelyi Rendért Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület, valamint a szintén zalaegerszegi székhelyű Zala Különleges Mentők Egyesület együttműködésnek köszönhető. Mint érdeklődésünkre Varga György, különleges mentők kutyakiképzés-vezetője elmondta, a volt Petőfi laktanyában 2020 novemberében kezdték kialakítani azt a pályát, ahol a speciális kereső-mentő feladatokra felkészítik az egyesület kutyáit. A 2003-ban alakult civil szervezet több alkalommal elnyerte már az ENSZ Nemzetközi Kutató-mentő Tanácsadó Csoport (INSARAG) minősítését, ily módon a világban bárhol bevethetők katasztrófa sújtotta területeken kutató-mentő csapatként. Ebben nyújtanak segítséget a kiképzett ebek.

- A kutyák számára ehhez az alapot az engedelmességi tanfolyam elvégzése jelenti - magyarázta Varga György. - Ez a képzés azonban jól hasznosítható minden kutya esetében, ezért gondoltuk, hogy az egyesület tagjai mellett bárki számára elérhetővé tesszük az oktatást. Jelenleg tizenkét kutya és gazdája vesz részt az alapképzésben, az egyesület kutyái pedig speciális felkészítést is kapnak a későbbiekben. A Rendért Egyesülettel kötött megállapodás szerint az alapképzésben részt vehetnek a polgárőrök is, elsőként Bende Péter és Koko nevű német juhász kutyája kapcsolódott be. Később pedig specializálódnak, az a felkészítés hasonló lesz a rendőrségi szolgálati kutyák kiképzéséhez. A polgárőrök a közterületi járőrszolgálatot kutyával erősítik. Jó hasznát veszik például ruházat átvizsgálásakor. Ilyen esetben a négylábú társ “biztosít”, és ha a polgárőrt eközben atrocitás, támadás éri, akkor közbeavatkozik ennek elhárítására - magyarázta.

Az alapképzés a “civilek” számára is hasznos, hiszen a gazda megtanulja irányítani a kutyáját, a fegyelmezett állattal pedig konfliktusmentessé válik az együttélés a mindennapokban, tette hozzá. Varga György arról is szólt, hogy a kiképzéssel az egyesületüket is szolgálják, ugyanis ha valaki kedvet kap a továbblépésre, akkor kutyájával akár később a különleges mentők keresési feladataiba is bekapcsolódhat a megfelelő felkészítés után. Ehhez nem is kell egyesületi tagnak lenni. Mondhatni, kívülről érkezett Bende Péter is, aki előbb volt kutyás gazda, aztán lett polgárőr, majd pedig a Rendért egyesület kutyás tagozatának alapítója és vezetője.

- Ismerősöm hívott el a polgárőrségbe - árulta el Bende Péter, aki civilben egyébként lakatosként keresi kenyerét. - Koko pedig jó képességű kutya, innen jött az ötlet, hogy nyáron már akár a járőrszolgálatban is elkísérhetne. Az alap engedelmességi vizsgán túljutottunk, most készülünk a rendőrségi megméretésre. Március 19-én Tatabányán lesz az előzetes szakmai értékelése, ezt követi majd a kiképzése, és a vizsgája a dunakeszi oktatóbázison, ahol a rendőrség szolgálati kutyáit is képzik és minősítik - mondta.

Arról is beszélt Bende Péter, hogy a kezdeményezésük már követőre talált, hamarosan újabb kutya felkészítése kezdődhet el az egyesületükben, emellett szeretné e terület koordinálását is ellátni a megyében, hogy a közbiztonságot szolgáló többi civil szervezet is kövesse példájukat.