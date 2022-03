Teljes terjedelmében ég egy lakóházzal egybeépített, ötven négyzetméteres melléképület a Zala megyei Lakhegyen, a Petőfi úton. A tűz egy parkoló autóra is átterjedt, és a melléképületben egy másik jármű is található. Az oltást a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók kezdték meg két vízsugárral, de a helyszínre riasztották a körmendi hivatásos tűzoltókat is. Az egységek a melléképületből két gázpalackot hoztak ki, ezek nem hevültek fel – közölte a katasztrófavédelem.