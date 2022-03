A balesetben vétlen szemből érkező kamion 26 tonna repcét szállított, aminek körülbelül a fele borult a 86-os főútra egy száz méteres szakaszon. A baleset miatt teljesen le kellett zárni az érintett útszakaszt.

Forrás: Horváth Balázs / Vas Népe

A szintén vétlen Mercedes személyautó is totálkárosra tört, mikor a vétlen kamion pótkocsijából kiszakadó több tíz kilogrammos alumíniumdarab a tetejére esett, néhány tíz centiméteren múlott, hogy nem a szélvédőn keresztül csapódott az utastérbe.

Forrás: Horváth Balázs / Vas Népe

Az ütközésnek több szemtanúja is volt, illetve az okozó kamion is jelentős mértékben megrongálódott, több nagyobb darabja is a helyszínen maradt, így a rendőrök azonnal elkezdték keresni miután a szemtanúk elmondták a színét és a típusát, illetve hogy szlovén rendszámú volt a jármű.

A balesetet okozó, majd a helyszínt megállás nélkül elhagyó szlovén kamiont Rédicsnél fogták el, ahol épp el akarta hagyni az ország területét. Úgy tudjuk, hogy a sofőr ittas volt, ezért a rendőrök előállították.

