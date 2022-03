Az ügyről tájékoztatva dr. Pirger Csaba, a megyei főügyészség sajtószóvivője közölte, a 45 éves zalaegerszegi férfi 2021 októbere és decembere között több megyeszékhelyi családi házba is betört. Egy Cserhegyi úti ingatlanból október 22-re virradóan összesen egymillió forint értékben aranyékszereket vitt el. November 10-én napközben tört be a Csácsi-hegyen egy családi házba és 600 ezer forintot, valamint 300 eurót lopott el. December 7-re virradóan hajnalban a Klapka utcában az ablakot befeszítve jutott be egy családi házba. Rázárta az ajtót a földszinti hálószobában alvó lakóra, hogy ha esetlegesen felébredne, akkor se zavarhassa meg, majd a nappaliban a bútorszéfet felfeszítette és két, összesen hatmillió forintot érő befektetési aranytömböt, valamint 400 eurót vett magához és távozott. A lakó nem ébredt fel, fogságából csak délelőtt szabadult ki.



A férfi többször volt már büntetve vagyon elleni bűncselekmények miatt. Legutóbbi 4 év, fegyházban töltött szabadságvesztéséből 2018 nyarán szabadult. Legális jövedelemmel nem rendelkezik, vagyon elleni bűncselekmények elkövetéséből tartja el magát. Alappal feltételezhető, hogy más vagyon elleni bűncselekményeket is elkövethetett 2021 augusztusától. A nyomozás jelenlegi szakaszában az is megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén a büntetőeljárásban elérhetetlenné válna, illetve újabb vagyon elleni bűncselekményeket követne el. Mindezekre tekintettel az egerszegi járási ügyészség indítványozta a férfi letartóztatását, amit a nyomozási bíró pénteken délelőtt elrendelt.

