Az első történet eseményei 2021. július 31-én este Kisgörbőn zajlottak. Egy 30 éves férfi otthonában összeveszett az élettársával, aki emiatt telefonon segítségül hívta lányát és apját, hogy jöjjenek érte, mert visszaköltözne hozzájuk. Mihályfáról este hét körül érkezett meg autóval Kisgörbőre három rokon, ketten bementek a házba, az élettárs apja az autóban maradt. Ezt látva a kisgörbői férfi kiment a kocsihoz, ráütött az autóra, mert szerinte az apa korábban sértő megjegyzést tett rá. Az apa ekkor kiszállt az autóból, mire ellenfele rátámadt, megütötte, földre rántotta, ütlegelte, és olyan erővel csapott az arcába, hogy eltörte áldozata 140 ezer forintot érő szemüvegét is, majd visszament a házba, hátrahagyva a vérző embert. A megtámadott arca zúzódott, súlyos sérüléseket szenvedett több orrcsontja eltört.



Az esetről tájékoztatva dr. Pirger Csaba, a megyei főügyészség sajtószóvivője közölte, a kisgörbői férfi ellen testi sértés bűntette és rongálás vétsége miatt emelt vádat a keszthelyi járási ügyészség.



A másik történet eseményei Nagykanizsán zajlottak egy Ady utcai lakásban, ahol élettársával lakik a viselkedése miatt nemrég vádlottá lett 62 éves férfi. A rendőrség mondhatni gyakori vendég volt a háznál, mert a férfi leittasodva rendszeresen bántalmazta élete párját. A vádirat felsorolása szerint 2019 januárjától 2020 decemberéig hét alkalommal vert meg úgy mozgásszervi bántalmai miatt súlyos fogyatékosnak minősülő élettárást, hogy abból büntetőeljárás is lett. Az asszony állapota miatt ápolásra szorul, a lakásban csak bottal tud járni, azon kívül pedig elektromos kerekesszékkel, e helyzet miatt a férfi ápolási díjat is kap a párja után. A már említett bántalmazások mellett nemrég testi sértéssel elkövetett kapcsolati erőszak bűntette miatt is vádat emeltek a férfi ellen. Történt ugyanis 2019. november 10-én este, hogy a részegen, egy kinyitott üveg sörrel érkezett haza. Az üveget a kerekesszékben ülő nő azonban véletlenül fellökte, mire a férfi üvöltözni kezdett vele, szidalmazta, megöléssel fenyegette, majd ököllel többször fejbe vágta és feléje rúgott. A nő emiatt megkísérelt felállni a kerekesszékből, de elesett, mire a férfi nem segített neki, hanem többször belerúgott, majd a földön fekve hagyta és átment a másik helyiségbe. Ezt kihasználva az asszony a lakásból elmenekült, majd a segélyhívón keresztül értesítette a rendőrséget. A bántalmazásban 8 napon belül gyógyuló koponya-, mellkas-zúzódást, a bordák és szegycsont rándulását, húzódását szenvedte el.