A művelet szerencsére csak gyakorlat volt, amit a Zala Különleges Mentők Egyesület tagjai mutattak be. Mint Horváth Péter, a 2003-ban alakult szervezet vezetője elmondta, az egyesület több alkalommal elnyerte már az ENSZ Nemzetközi Kutató-mentő Tanácsadó Csoport (INSARAG) minősítését, ily módon a világban bárhol bevethetők katasztrófa sújtotta területeken kutató-mentő csapatként. Ennek egyik eleme, hogy alpinista technikával magasból-mélyből mentenek bajba került személyeket. A hétfői gyakorlat feltételezése szerint tavaszi fametszés közben lett rosszul egy ember, aki emiatt nem képes a magasból lejönni. Ez alkalommal a sérült szerepe Cseh Andrásnak jutott, akit Tóth-Tanner Balázs hozott le az ágak közül.

A helyszínt pedig azért választották a Platán sor elején, mert itt működik a Viva Plazma Center, amely több egészségügyi és mentőszervezetet is támogat, köztük a különleges mentőket is. Ráadásul hétfőn arra készültek, hogy 250 vérplazmaadót fogadnak, ami rekordnak is számít.